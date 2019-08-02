حميد لشهب - فلسفة العقل عند جيلبير رايل. الحلقة الأولى

2019/08/02 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_لشهب المذهب العقلي أو العقلاني هو ثالث أكبر المذاهب الفلسفيّة التي تهتم بدراسة الوجود والكون إلى جانب المذهبين التّجريبيّ والنّقدي.يركز المذهب العقلي على التأكيد على أهمية القدرات العقليّة في فهم الأشياء والحقائق، كما يؤكد على أحقية وأهمية العقل في استقراء الوقائع وفهمه وتحليله.ويؤمن بقدرة العقل هذا على فهم القدرات والاستنتاجات العقليّة دون الحاجة إلى الخبرات التّجريبيّة أو الحسّيّة، بل وكذلك الدينية......

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