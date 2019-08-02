الجمارك: مركزي طريبيل وام قصر الشمالي يحققان ايراداً يومياً تجاوز الـ ٣ مليارات دينار

2019/08/02 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الجمعة، عن تسجيلها أرتفاعا ملحوظا في حجم الأيرادات وصل الى اكثرمن 3 مليارات دينار ايراد يومي بالعمل

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