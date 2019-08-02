2019/08/02 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محادثات أستانا تركز على التطورات في مدينة إدلب

الجمعة

02

أب

2019 :

11:06 am

37

تتواصل مباحثات أستانا لليوم الثاني بعد اختتام لقاءات تمهيدية امس

الخميس بين الدول الضامنة من جهة ووفدي المعارضة السورية والحكومة من

جهة أخرى. وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا "ألكسندر لافرينتيف" إن

مناقشات لقاءات الخميس كانت إيجابية وتطرقت إلى منطقة خفض التصعيد في

إدلب وشمال شرقي سوريا وتدابير بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة

وعودة اللاجئين والوضع الإنساني وقضايا إعادة الإعمار بعد الحرب.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثات أستانا تركز على التطورات في مدينة إدلب) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محادثات أستانا تركز على التطورات في مدينة إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).