2019/08/02 | 11:36

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الكمارك : إيرادات طريبيل وأم قصر الشمالي تجاوزت الـ 3 مليار دينار يومياً

الجمعة

02

أب

2019 :

11:04 am

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أعلنت الهيأة العامة للكمارك عن تجاوز حجم الإيرادات لكمرك مركز ام

قصر الشمالي في البصرة، ومركز طريبيل المحاذي للجانب الأردني، الـ 3

مليارات دينار.وقالت الهيأة في بيان إن "هذه الطفرة في حجم الايرادات المتحققة والتي

تستوفى كرسوم كمركية عن البضائع المستوردة تأتي مصاحبة للتوجهات التي

حرصت على تنفيذها أدارة الكمارك لمحاربة الفساد والتصدي لحالات

التلاعب والتهرب من دفع الرسوم فضلا عن تسهيل أنجاز المعاملات

الكمركية الذي شجع التجار على زيادة الأستيرادات للسلع والبضائع مما

انعكس ايجابا على ارتفاع أيرادات المراكز الكمركية كافة". واضافت، أن "ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى

البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا

تكون مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات

النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين

المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي".

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