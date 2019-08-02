تحديد عطلة عيد الأضحى في اقليم كردستان

2019/08/02 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر في مجلس وزراء اقليم كردستان عن تعطيل الدوام الرسمي لخمسة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان "حكومة الاقليم ستعطل الدوام الرسمي لمدة إسبوع بمناسبة عيد الاضحى".واوضح المصدر ان "العطلة ستبدأ يوم الاحد 11 آب ولغاية يوم الخميس 15 آب، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد 17 من الشهر نفسه".انتهى

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