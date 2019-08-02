عمان تفترق عن دول الخليج في تحديد عيد الأضحى

2019/08/02 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في مصادفة وصفت بأنها الاولى من نوعها، افترقت سلطنة عمان عن السعودية وجاراتها في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأعلنت اللجنة الرئيسة المختصة في السلطنة أن يوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة، وبذلك يكون السبت الأول من ذي الحجة، وبالتالي يحل عيد الأضحى المبارك في عُمان يوم الاثنين، 12 آب أغسطس.بالمقابل السعودية كانت أعلنت ثبوت رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم أمس الخميس، ووفقا لذلك، يصادف عيد الاضحى لهذا العام، يوم الأحد، 11 آب أغسطس.انتهى

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