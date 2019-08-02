2019/08/02 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشف محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الجمعة، أن ارهابيي داعش أوقع العديد من المدنيين بأسلوب القنص.وقال التميمي، في تصريح صحفي تابعته / بدر نيوز/ إن “الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام حول سقوط 82 ضحية جراء استهدافهم من قبل قناصة داعش ليست صائبة ولا تمت للحقيقة بصلة”.وأوضح أن “قناصة داعش تلذذوا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي: داعش الارهابي اوقع العديد من المدنيين باسلوب “القنص”) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي: داعش الارهابي اوقع العديد من المدنيين باسلوب “القنص”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).