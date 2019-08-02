2019/08/02 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر مشارك في الجولة الـ13 من “مفاوضات أستانا” حول سوريا، بأنه تم الاتفاق على تشكيل وتنسيق قائمة اللجنة الدستورية السورية.وقال المصدر، وهو عضو في أحد الوفود المشاركة، في حديث لوكالة إنترفاكس، إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، سيعلن على الأغلب، هذه القائمة خلال قمة الدول الضامنة التي ستعقد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر: الاتفاق على تشكيل قائمة اللجنة الدستورية السورية النعيم نيوز.

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