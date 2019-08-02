شرطة ديالى تشكل لجنة تحقيقية في حرائق تموز

2019/08/02 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الجمعة (2 آب 2019)، تسجيل لجنة تحقيق في حرائق تموز الماضي.

وقال الناطق الاعلامي باسم القيادة، العميد غالب العطية في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "معدلات الحرائق خلال شهر تموز الماضي، بلغت مستويات قياسية والتهمت مساحات كبيرة من البساتين مسببة اضراراً مادية جسيمة".

واضاف العطية، أن "قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن اسباب الحرائق ودافعها وملاحقة المتورطين بها وسط دلائل بان جزءاً ليس قليلاً من الحرائق مدبرة وبفعل فاعل".

وشهدت ديالى، في الايام الماضية عدداً ليس قليلاً من الحرائق خاصة في البساتين الزراعية ما أدى الى أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية.

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