عمان تفترق عن دول الخليج في تحديد عيد الأضحى

2019/08/02 | 11:44

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بغداد :سومر نيوز

في مصادفة وصفت بأنها الاولى من نوعها، افترقت سلطنة عمان عن السعودية وجاراتها في الاحتفال بعيد الأضحى ...

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