دراسة: الجامعات الأميركية تخرّج أثرى أثرياء الأرض

2019/08/02 | 11:44

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متابعة :سومر نيوز

الولايات المتحدة هي موطن أثرى الجامعات في العالم، وباتت أيضا تخرج أثرى أثرياء الكرة الأرضية، وفق ما أ...

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