2019/08/02 | 11:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
دراسة: الجامعات الأميركية تخرّج أثرى أثرياء الأرض) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
الولايات المتحدة هي موطن أثرى الجامعات في العالم، وباتت أيضا تخرج أثرى أثرياء الكرة الأرضية، وفق ما أ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
دراسة: الجامعات الأميركية تخرّج أثرى أثرياء الأرض) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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