English | كوردى

بالفيديو.. أطفال كربلاء يبحثون عن "لقمة العيش" بين أكوام القمامة


بالفيديو.. أطفال كربلاء يبحثون عن
2019/08/02 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ملايين الزائرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. أطفال كربلاء يبحثون عن "لقمة العيش" بين أكوام القمامة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. أطفال كربلاء يبحثون عن "لقمة العيش" بين أكوام القمامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا