بالوثيقة.. محافظ ميسان يوقف العمل بـ “الموازين الجسرية” على الطرق الخارجية

2019/08/02 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلن محافظ ميسان علي دواي، إيقاف العمل بالموازين الجسرية على الطرق الخارجية بشكل مؤقت، بناءً على طلب وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها “كلكامش برس” قرارًا من محافظ ميسان علي دواي يقضي بـ “إيقاف العمل بالموازين الجسرية على الطرق الخارجية في محافظتنا كافة ولحين زيارة اللجنة المشكلة في الوزارة آنفًا لغرض تقييم أداء عمل تلك الموازين”.

وجاء قرار المحافظ بناءً على اتصال هاتفي مع وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني.

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، قد أعلن أمس الخميس إيقاف العمل بجباية موازين الشاحانات في كافة مناطق المحافظة بناء على اتصال مع وزير الإعمار والإسكان والبلديات.

يُذكر أن رئيس اللجنة الأمنية في ميسان، سرحان الغالبي، كشف في تصريح صحفي عن وجود مستثمرين تابعين للأحزاب يقومون بجباية الأموال من الشاحنات التي تمر بالمحافظة.

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