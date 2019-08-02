2019/08/02 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “سانا” السورية، باستشهاد شخص وإصابة و3 جرحى وذلك إثر سقوط صواريخ على بلدة بشلاما جنوب شرق مدينة القرداحة السورية.وأشارت الوكالة إلى أنه “بعد مرور ساعات قليلة على سريان مفعول وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، أقدمت المجموعات الإرهابية المسلحة في الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة على إطلاق خمسة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شهيد و3 جرحى بسقوط صواريخ جنوب شرق مدينة القرداحة السورية النعيم نيوز.

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