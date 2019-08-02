2019/08/02 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اكدت النائبة عن تحالف النصر ،هدى سجاد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابرم اتفاق سياسياً مع حكومة كردستان بتسليمهم مستحقاتهم المالية كاملة بدون ان يسلموا الحكومة المركزية الواردات من النفط.وقالت سجاد في حديث متلفز لـ “قناة آي نيوز” ، انهُ”نستغرب اصرار وزير المالية على تسديد رواتب موظفي كردستان بموافقة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف النصر :نستغرب اصرار وزير المالية على تسديد رواتب موظفي كردستان بموافقة عبد المهدي المركز الخبري الوطني.

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