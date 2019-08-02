2019/08/02 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة عن فتح 3 شوارع جنوب بغداد.وأكدت الأمانة في بيان تلقته “خطوة برس” انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الآلي والهندسي في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح الشوارع 77 و 81 و 83 ضمن حي الميكانيك المحلة 830

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة تفتح ثلاثة شوارع في الدورة وكالة خطوة برس.

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