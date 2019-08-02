اخماد سبعة حرائق شبت في بساتين واراض زراعية في ثلاث محافظات

2019/08/02 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني سبعة حرائق شبت في بساتين واراض زراعية في ثلاث محافظات”.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ” ان فرق الدفاع المدني بكركرك في مراكز ( كركوك الاول ورتل الطورئ وتازة والحويجة ومفرزة مركز داقوق المرابطة قرب المخيمات ) تمكنت من إخماد خمسة حرائق للبساتين والأراضي الزراعية بمناطق متفرقة من المحافظة بهمة عالية […]

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