في صفقة مجانية.. ألفيس ينضم إلى ساو باولو

2019/08/02 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن السابق لباريس سان جيرمان، بشكل رسمي إلى صفوف ساو باولو، اليوم الجمعة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي البرازيلي فإن اللاعب صاحب

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