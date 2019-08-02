قريباً.. الحبانية السياحية تعود لمجدها القديم

2019/08/02 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن #البنك #المركزي العراقي، منح المدينة السياحية في #الحبانية مبلغ ٨٠٠ مليون دينار لغرض صيانة مرافقها قبل حلول عيد #الأضحى المبارك.البنك المركزي ذكر في بيان […]

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