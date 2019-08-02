روسيا تعلن رفضها للعقوبات الأميركية على وزير الخارجية الإيراني

2019/08/02 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر مساعد الممثلية الروسية في منظمة الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، الحظر الأميركي على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه يغلق السبيل أمام أي حوار.

وقال بوليانسكي في تصريح، إن الحظر والعقوبات المفروضة على ظريف لا تتوافق مع الحلول الدبلوماسية، مؤكدا معارضة موسكو لجميع أنواع الحظر، كونها لا تساعد الأطراف في التوصل الى حل.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

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