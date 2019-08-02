2019/08/02 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نفى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وجود اي تشكيل داخل الحشد يرفض ان يحمل تسمية لواء او فوج أو سرية وفق ماجاء في الامر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.لكن الفياض القى خلال مقابلة متلفزة تابعتها “يس عراق” المسؤولية على الدولة في حال رفض اي تشكيل البقاء خارج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفيديو” الفياض: الحشد غير مسؤول عن تمرد اي فصيل ضد الامر الديواني لعبد المهدي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفيديو” الفياض: الحشد غير مسؤول عن تمرد اي فصيل ضد الامر الديواني لعبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).