“بالفيديو” تحشيد مستمر لأدوات الحرب الاميركية في الخليج.. هل ستدق طبولها ضد ايران؟

2019/08/02 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا رصدته “يس عراق” يظهر تحشيد ادوات الحرب الاميركية في الخليج ، مما ينذر ببدء حرب غير معلنة ضد ايران في ظل التحدي والصراع بين الجانبين.

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