2019/08/02 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في السنغال الشيخ حسام البيجاوي الأمين العام لمجلس علماء أهل البيت عليهم السلام في السنغال الشيخ محمد نيانغ .حيث قال الشيخ محمد نيانغ ” نريد أن نرسل أولادنا وبناتنا للتعلم في النجف الأشرف إلى مدارس المرجع اليعقوبي حفظه الله, وان الطلبة يذهبون إلى النجف ليس من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي يستقبل الأمين العام لمجلس علماء أهل البيت (ع) في السنغال النعيم نيوز.

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