وسائل اعلام: واشنطن تعلن رسميا انسحابها من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى

2019/08/02 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو.

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