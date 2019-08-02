2019/08/02 | 12:38

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مقتل 4 ارهابيين من عناصر داعش في ناحية الرشاد

الجمعة

02

أب

2019 :

12:26 pm

40

اصابة اثنين من المزارعين بانفجار عبوة ناسفة في بساتين شيخ بابا قرب

ناحية جلولاء

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