2019/08/02 | 12:38

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الدول الضامنة تؤكد التزامها بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها

الجمعة

02

أب

2019 :

12:22 pm

27

جدد البيان الختامي للجولة الثالثة عشر من محادثات أستانا بشأن تسوية

الأزمة في سوريا ، جدد تأكيد الدول الضامنة التزامها بوحدة سوريا

وسيادتها وسلامة أراضيها.البيان أشار إلى أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية وفقاً

القرارات الأممية ومخرجات مؤتمر سوتشي وإتفاق الأطراف كافة على

إستبعاد الحل العسكري ، كما دعا البيان إلى إحترام القرارات الدولية

ورفض إحتلال الجولان السوري وجميع الخطط الإنفصالية ومحاولات فرض واقع

جديد في سوريا ، مبيناً أنه تم الإتفاق على عقد جولة محادثات مقبلة في

مدينة نور سلطان تشرين الأول المقبل .

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