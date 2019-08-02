عزام الحمداني : المحكمة الاتحادية احرجت بقرار تفعيل المادة 140

2019/08/02 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكد السياسي المستقل عزام الحمداني، ان المادة 140 تم نسجها ارضاء لكتل وأحزاب سياسية وستخلق ازمة كبيرة في كركوك.وقال الحمداني في حديث لـ “قناة العهد” ، ان “المحكمة الاتحادية ربما احرجت بقرار تفعيل المادة 140 نتيجة الصفقات السياسية” .وأشار الحمداني الى ان “حكومة بغداد تسعى لحلحلة ازمة كركوك من خلال ...

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