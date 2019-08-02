2019/08/02 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، بعد ارتفاعه أمس على خلفية التصعيد الجديد في الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول الذهب في التعاملات الفورية عند 1433.63 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.8% عن سعر التسوية السابق.

وكانت أسعار الذهب الذي يعد ملاذا آمنا، قد قفزت بأكثر من 2% الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات من الصين.

وقال ترامب اليوم إنه سيفرض رسما إضافيا بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات بين واشنطن وبكين لتسوية الحرب التجارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تتراجع أسعار الذهب مع اقبال المستثمرين على جني الارباح) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تتراجع أسعار الذهب مع اقبال المستثمرين على جني الارباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).