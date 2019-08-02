اصابة اثنين من الفلاحين بانفجار عبوة ناسفة في بساتين الشيخ بابا بديالى

2019/08/02 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة،بان اثنين من الفلاحين اصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة في بساتين زراعية قرب جلولاء.وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/،ان”اثنين من الفلاحين اصيبا بجروح احدهما بحالة حرجة بانفجار عبوة ناسفة موضوعه قرب طريق زراعي يؤدي الى بساتين قرية شيخ بابا (٧٤كم شمال شرق بعقوبة )”.واضاف المصدر،ان”الحادث هو […]

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