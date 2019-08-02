الشباب والرياضة تصدر بياناً رسمياً حول افتتاح بطولة غرب آسيا بكربلاء

2019/08/02 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصدرت وزارة الشباب والرياضة، الجمعة، بياناً بشأن اففتاح بطولة غرب آسيا في كربلاء، مبينة أن حرمة محافظة كربلاء المقدسة التي هي أسمى وأطهر من كل الدعاوى والبيانات.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أنه “عطفاً على ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي فضلاً عن الوكالات الإخبارية بشأن حفل إفتتاح بطولة […]

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