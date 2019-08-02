رادار فريق النجف يستقطب محترفان ايرانيان

2019/08/02 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /المكتب الاعلامي متابعة / طه شير علي وصل قبل قليل الى مطار النجف الاشرف الدولي اللاعبان الايرانيان امير حسن وسيد امين هادي وكان باستقبالهما رزاق وهاب عضو الهيئة الادارية لنادي النجف الاشرف الرياضي .يذكر ان الاول لعب لعدة اندية ايرانية اخرها صبا قم كما مثل المنتخب الايراني في ثلاث مباريات دولية اما

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