التشكيلة المتوقعة للعراق امام فلسطين

2019/08/02 | 12:44

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بغداد اليوم _ خاص

كشف مصدر مطلع، الجمعة، عن التشكيلة المتوقعة للمنتخب العراقي، في مباراته اليوم امام نظيره الفلسطيني، ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى ببطولة غرب آسيا، في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، أنه "من خلال متابعتي للوحدة التدريبية الاخيرة للفريق، اتضح ان المدرب كاتانيتش جاد بالفعل في التغيير مابين مباراة واخرى وذلك لتعويض الغيابات اولا، ومنح الفرصة لعدد اكبر من اللاعبين، لذا فأن مباراة اليوم ستشهد مشاركة جلال حسن في حراسة المرمى بدلا من محمد حميد الذي وقف في المباراة الاولى امام لبنان".

واضاف: "وفي الدفاع وبسبب غياب ضرغام اسماعيل بداعي الاصابة، سيقوم المدرب بالتدوير واشراك علاء مهاوي في اليسار، ومصطفى محمد باليمين، اضافة لسعد ناطق واحمد ابراهيم، اما الوسط، فسيشهد مشاركة صفاء هادي من البداية مع محمد قاسم او(كرار نبيل) وابراهيم بايش اضافة لحسين علي وهمام طارق في الاطراف، وفي الهجوم سيلعب مهند عبد الرحيم كأساسي، او (علاء عباس)"، فيما ستتوضح الصورة الكاملة بعد محاضرة المدرب مع الفريق في الثانية من ظهر اليوم".

يشار الى ان الجولة الاولى كانت قد شهدت فوز العراق على لبنان 1- صفر، وبنفس النتيجة فاز فلسطين على اليمن، فيما ستشهد الجولة الثانية اليوم ايضا عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، مباراة سوريا ولبنان، بعد ان تمتع المنتخب السوري بالانتظار بالجولة الاولى.

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وكتب أرسنال في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي

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