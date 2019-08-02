الحكومة المصرية توجه بتقديم التسهيلات للعراقيين الوافدين في المطارات ومنح الإقامات

2019/08/02 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لمجلس الوزراء المصري عاطف عبدالفتاح وجود توجيهات من القيادة السياسية المصرية بشأن تقديم التسهيلات للعراقيين الوافدين في المطارات ومنح الإقامات”.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء ” ان السفير أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، التقى الأمين العام لمجلس الوزراء المصري عاطف عبدالفتاح، بحضور […]

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