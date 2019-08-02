العراق في مباحثات إستانا: لن ندخر جهداً في دعم مسارات التهدئة والاستقرار في المنطقة

2019/08/02 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف ان العراق لن يدخر جهداً سياسياً ودبلوماسياً في أن يكون طرفاً فاعلاً في دعم مسارات التهدئة والاستقرار في المنطقة، وان المناخات الإيجابية في علاقة العراق مع الولايات المتحدة وإيران تتيح للعراق أن يكون محور يدعو إلى دعم التهدئة بين الطرفين.وأشار الصحاف في تصريح صحفي […]

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