الشباب تتبرأ من إحتفال ملعب كربلاء وتحمل الشركة المنفذة المسؤولية

2019/08/02 | 12:48

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بغداد :سومر نيوز

ردت وزارة الشباب والرياضة على الانتقادات الموجهة لاحتفال بطولة غرب آسيا التي أنطلقت الثلاثاء الماضي في...

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