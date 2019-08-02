مدرب فلسطين: مواجهة العراق لن تكون سهلة

2019/08/02 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير الفني لمنتخب فلسطين نور الدين ولد علي، ان منتخبه عازم على تقديم مباراة مثيرة امام منتخبنا، المقررة اليوم الجمعة في الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم.وقال ولد علي للمربد، انه يعرف الكثير عن الكرة العراقية، بحكم اللقاءات التي خاضها أمام أسود الرافدين، وآخرها قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا الماضية في الإمارات.واوضح أن مباراة اليوم في كربلاء لن تكون سهلة، خاصة أنك تواجه العراق صاحب الأرض والجمهور، والمنتخب المرشح للتتويج باللقب.وأضاف مدرب فلسطين، ان فريقه لديه الرغبة والإصرار والعزيمة من أجل تقديم مباراة طيبة للغاية أمام العراق، واستكمال البداية الجيدة في البطولة، بعد الفوز على المنتخب اليمني (1-0)، في لقاء الجولة الأولى.واشار إلى أن منتخبه منذ الوصول لمدينة كربلاء، يحاول التكيف على الأجواء الحارة والرطوبة العالية.

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