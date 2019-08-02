51 درجة مئوية هي اجواء العراق لهذا اليوم في المحافظات الجنوبية

2019/08/02 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسجل البلاد، اليوم الجمعة، (2-8-2019 ) ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة لتصل في المناطق إلى 51 درجة مئوية، بسبب زيادة تسخين الهواء النازل عبر المرتفع المداري المتمركز في اجواء العراق.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي عبر صفحته في فيسبوك ، إن "من المتوقع أن تزداد شدة الأجواء الحارة نهار الجمعة، بسبب زيادة تسخين الهواء النازل عبر المرتفع المداري المتمركز في أجواء العراق”، مبيناً أن درجات الحرارة ستكون كالآتي: دهوك ٤٢، الموصل ٤٥، اربيل ٤٤، كركوك ٤٤، السليمانية ٤٠، ديالى ٤٨، صلاح الدين ٤٧".

فيما ستكون في الأنبار ٤٥، بغداد ٤٧، بابل ٤٨، كربلاء ٤٧، واسط ٤٩، الديوانية ٤٩، السماوة ٤٨، النجف ٤٧، الناصرية ٥٠، ميسان ٥٠، والبصرة ٥١"، موضحاً أن “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة تميل للسكون في المنطقتين الوسطى والشمالية وبسرعة ١٠ الى ٢٠ كم بينما تكون نشطة السرعة في جنوب البلاد خصوصا في البصرة وميسان وتصل سرعتها بين ٢٠ الى ٤٠ كم".

وأشار المتنبئ الجوي، إلى أن "ملوثات الهواء طبقا لمقياس EPA ستكون منخفضة ومع ذلك قد توجد بعض المخاوف الصحية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية لذلك يجب عدم التعرض للاشعاع الشمسي وعدم بذل جهد طويل في العمل"، مرجحاً "اندفاع اخدود جوي عابر، ابتداءً من السبت، نحو بلاد الشام والأردن وتركيا يكسر شدة الأجواء الحارة ويصل تاثيره لمدن شمال العراق وأجزاء من الوسط فقط في حين تبقى مناطق الجنوب والفرات الأوسط تحت تاثير الكتلة الحارة واستمرار حرارة الجو مع تراجع طفيف في درجات الحرارة وهو عموما غير معتد به".

انتهى .



ا.ع

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