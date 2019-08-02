الأتحاد العراقي للدراجات النارية يفتح أفاق التعاون من النادي الأماراتي للعبة

2019/08/02 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وقع الأتحاد العراقي للدراجات النارية صباح اليوم الجمعة أتفاقية تعاون مشترك مع النادي الأماراتي للعبة ،وأستقبل المدير التنفيذي لنادي الإماراتي براسة نائب رئيس الاتحاد الدولي الدكتور محمد بن سليم مع عدد من أعضاء الأدارة في النادي ،وفد الاتحاد العراقي المركزي للدراجات الناريه ،وتم الاتفاق على التعاون المشترك بين الجانبين ،في كافه المجالات ودعم

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