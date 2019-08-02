المباشرة بمشروع انشاء قاعة لاجتماعات المجالس المحلية في الانبار

2019/08/02 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، اليوم الجمعة، عن المباشرة بمشروع انشاء قاعدة جديدة لاجتماعات المجالس المحلية للمناطق شرقي

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