2019/08/02 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في السنغال الشيخ حسام البيجاوي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في السنغال ورئيس الأهلة و سفير في جمهورية مصر العربية الحاج الشيخ إيان تيام .حيث تطرق الحديث حول رؤية سماحة المرجع والتي تتفق مع روية الشيخ إيان تيام حول كيفية التعاطي مع خطورة التكفير واليات العلاج حيث …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل المرجع اليعقوبي الشيخ البيجاوي يستقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في السنغال النعيم نيوز.

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