2019/08/02 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pj8yiv0Jmsg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسابقة الدولارات في مول المنصور مع عمر محمد #طباب_خير) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسابقة الدولارات في مول المنصور مع عمر محمد #طباب_خير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).