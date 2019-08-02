روحاني يهدد بخطوة ثالثة

2019/08/02 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده مستعدة لأسوأ السيناريوهات في إطار جهودها لإنقاذ الاتفاق النووي، مهددا بخطوة ثالثة لتقليص التزاماتها ضمن الاتفاق واللجوء لـ”خيارات أخرى”.قال روحاني في كلمة ألقاها، أمس الخميس “إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي تعهداتها، فلدى إيران خيارات أخرى قد لا تعجبهم… سنتخذ الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتنا […]

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