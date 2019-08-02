2019/08/02 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مالية الحشد الشعبي، الخميس، بتوزيع الوجبة الثانية من بطاقات “الكي كارد” بين مقاتلي اللواء 31 في قاطع عمليات صلاح الدين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقاتلو اللواء 31 يتسلمون الوجبة الثانية من بطاقات “الكي كارد” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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