وزارة المالية تقرر صرف رواتب وزارات عدة والهيئات قبل عيد الاضحى المبارك

2019/08/02 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة المالية صرف رواتب الوزارات والهيئات تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك.

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