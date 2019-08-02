2019/08/02 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العميد سريع يكشف عن تفاصيل عمليتي عدن و الدمام !

الجمعة

02

أب

2019 :

12:47 pm

69

المؤتمر الصحفي للعميد سريع يكشف عن آخر المستجدات الميدانية مع

تفاصيل هامة عن عمليات عدن والدمام اللتين نفذتا امس؛- العميد سريع اعلن امس انه سيتم اليوم الكشف عن تفاصيل الصاروخ

الجديد وعمليات الإطلاق وصور وفيديوهات الصاروخ الذي استهدف

الدمام؛- سريع اعلن ايضا انه سيتم عرض مشاهد هامة لضربات صاروخية أخرى

وإحصائيات الوحدات العسكرية لشهر تموز خلال المؤتمر الصحفي اليوم

الجمعة؛

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميد سريع يكشف عن تفاصيل عمليتي عدن و الدمام !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العميد سريع يكشف عن تفاصيل عمليتي عدن و الدمام !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).