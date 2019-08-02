2019/08/02 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيرت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب التي تقع ضمن عطلة عيد الأضحى لبعض المؤسسات والوزارات.وبحسب وثيقة للوزارة وتلقته وكالة صدى ان إجراء وزارة المالية شمل “مجلس النواب وديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمكاتب التابعة له حيث سيتم صرف رواتب منتسبيها يوم 6/8/2019 بدلاً من 15/8/2019”.وأشارت الوثيقة الى “صرف رواتب الدوائر غير المرتبطة بوزارة ووزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغيير مواعيد الرواتب التي تقع ضمن عطلة العيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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