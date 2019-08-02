2019/08/02 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jhLKJbrhER8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عميد المرور العامة يستعدّ لمساعدة مواطن في معاملاته) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عميد المرور العامة يستعدّ لمساعدة مواطن في معاملاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).