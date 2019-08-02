2019/08/02 | 13:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عميد المرور العامة يستعدّ لمساعدة مواطن في معاملاته) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jhLKJbrhER8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عميد المرور العامة يستعدّ لمساعدة مواطن في معاملاته) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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