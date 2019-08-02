2019/08/02 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الجمعة عن تسجيلها أرتفاعا ملحوظا في حجم الأيرادات التي تحققها اغلب مراكزها الكمركية أخرها في مركز كمرك ام قصر الشمالي في البصرة والذي حقق ايرادا يوميا تجاوز الملياري دينار فيما حقق مركز كمرك طريبيل الحدودي المحاذي للجانب الأردني ايرادا تجاوز المليار دينار عراقي .و قالت الهيئة في بيان وتلقته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:اكثرمن ثلاث مليارات دينار ايراد يومي بالعمل المستمر ومكافحة الفساد والضغوطات الكبيرة عليها وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك:اكثرمن ثلاث مليارات دينار ايراد يومي بالعمل المستمر ومكافحة الفساد والضغوطات الكبيرة عليها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك:اكثرمن ثلاث مليارات دينار ايراد يومي بالعمل المستمر ومكافحة الفساد والضغوطات الكبيرة عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).