عدنان الصباح - العثور على الذات ... اغتيال الدونية (13)

2019/08/02 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح الحضارة الانسانية واحدة ولا وجود لحضارة منفصلة عن باقي حضارات البشر واية حضارة تدعي نقائها من أي علاقة بحضارات الامم غيرها هي حضارة " ان جاز تسميتها كذلك " عنصرية لا تستحق الحياة وهذا ما ينبغي لنا ان ندركه جيدا ونحن نبحث عن مكاننا في مسيرة الحضارة الانسانية كحضارة واحدة موحدة لا يجوز تجزئتها ولا فصلها عن بعضها البعض ولا التعامل معها بتراتبية زمانية او مكانية او بالأسبقية او بتفاوت الدور والاهمية ع......

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