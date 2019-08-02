طلعت رضوان - المجلس العسكرى السودانى ومبررالمحاكمة الجنائية

2019/08/02 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان المجلس العسكرى السودانى ومبررالمحاكمة الجنائيةطلعت رضوان أحداث انتفاضة الشعب السودانى الأخيرة، تــُـثيرعدة تساؤلات..وبصفة خاصة بعد توقيع وثيقة الاتفاق بين المدنيين من (قوى التغيير) والمجلس العسكرى..وإذا بالأخيريـُـسفرعن وجهه القمعى الصريح، بالتصدى للمتظاهرين بإطلاق الرصاص عليهم..وقتل العشرات بخلاف الجرحى، لمجرّد أنّ هؤلاء المتظاهرين لديهم بعض التحفظات على وثيقة الاتفاق..وبصفة خاصة ما يت......

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